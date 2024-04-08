تفاصيل المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية «عام وخاص ولغات ودمج» وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

المهام الأدائية للصفوف الابتدائية

وأكدت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، الالتزام بالقرار الوزاري رقم 195 بتقييم الطلاب في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مادة المهام الأدائية، موضحة أنه يتم تقييم التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني في المهام الأدائية بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك أي في النصف الثانى من شهر أبريل الجاري، حيث يتم تقييم المهام الأدائية في مواد التربية الدينية والدراسات والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والمهارات المهنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة العربية.

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة، أنه سيتم إجراء المهام الأدائية لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني ويتم وضع المهام الأدائية بمعرفة موجه المادة مع مراعاة اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ كما أن المهام الأدائية تعقد خلال فترة دراسية كاملة أثناء اليوم الدراسي، ولا يتم عقد المهام الأدائية في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

جدول امتحانات المهام الأدائية

- يوم الأربعاء 17 إبريل 2024: التربية الدينية والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 18 إبريل 2024: الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

- يوم الأحد 21 إبريل 2024: اللغة العربية.

- يوم الاثنين 22 إبريل 2024: العلوم .

- يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024: اللغة الانجليزية.

- يوم الأربعاء 24 إبريل 2024: الرياضيات.