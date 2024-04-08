تعيينات حكومية 2024.. آخر موعد للتقديم في وظائف التعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوظائف القيادية الشاغرة التي يٌتاح التقديم عليها إلى ما بعد عيد الفطر، مٌوضحة طبيعة هذه الوظائف والمستندات المطلوبة.

التخصصات المطلوبة في وزارة التعليم

وأوضحت وزارة التعليم أن الوظائف الشاغرة هي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية، ومدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائي، ومدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم، ومدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني، ومدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات.

المستندات المطلوبة في وظائف التعليم

وكشفت وزارة التعليم عن الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف التعليم وهي التي تأتي على النحو التالي:.

- بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.

- مقترحات التطوير بملف مكون من عدد 7 نسخ.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة في موعد أقصاه 17 أبريل الجاري، ولن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.

- على أن تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في 3 ش حسن المأمون، مدينة نصر، القاهرة، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، ولتفاصيل الشروط من هنا.