«التعليم» تعلن آخر موعد لتقديم استمارات الدبلومات الفنية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استكمالا للخطوات الخاصة بالإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» للعام الدراسي 2023 / 2024، وحفاظا على حسن سير الأعمال الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وتنفيذا للمواعيد المستهدفة للانتهاء من هذه الأعمال، يتم إعلام مسئولي المدارس الفنية بكافة نوعيتها التابعة للمديريات التعليمية، بأن آخر موعد لتقدم طلبة الدبلومات الفنية بالاستمارات الخاصة بآداء الامتحان للعام الدراسي 2023 / 2024 هو يوم الأربعاء 24 أبريل 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات للتعليمية، أنه لن يتم الاستثناء بعد انتهاء الموعد المحدد حفاظا على حسن سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية وفقا للتوقيتات المحددة لها وبالصورة المرجوة منها.