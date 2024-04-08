رئيس «قضايا الدولة» يهنئ السيسي بعيد الفطر: أعاده الله على مصر بالبركات

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة في برقية التهنئة: «أعاده الله تعالى عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».