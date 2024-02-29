اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» حفظت ماء وجه الأمة العربية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس 29 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» حفظت ماء وجه الأمة العربية

«السيسي» لـ«بايدن»: يجب التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى «غزة»

الحكومة: الحد الأدنى للأجور 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة

بتوجيهات رئاسية.. «جسر جوي» من مصر لأهالي القطاع

الصفحة الثانية

المتعافون من الإدمان.. علاج الدولة «نجاة وحياة»

«التضامن»: توفير مراكز علاج مجانية ومبادرات توعية ودمج مجتمعي

متطوعون: مهمتنا إنقاذ الشباب.. والصندوق طوّر قدراتنا على التعامل مع مختلف الفئات

«16023»: بداية رحلة النجاة من مستنقع الإدمان

الصفحة الثالثة

«مروة»: شاركت في بطولة فيلم «متطوعة من الجنوب» وعلينا مواجهة خطر المخدرات

«عبدالرحيم»: تحررت من الإدمان وأعمل مرشداً بأحد المراكز العلاجية

«إسلام»: أهدرت 15 سنة من عمري في التعاطى.. وزوجتي لم تتخلّ عني

«عبدالرحمن» بعد 10 سنوات «تعاطي»: أقول لكل مدمن «لو بطلت مش هتندم»

«رمضان»: حياتي تغيّرت للأفضل وشكراً لكل القائمين على الصندوق

مدير البرامج الوقائية: 180 ألف مريض طلبوا خدمات الصندوق المتنوعة خلال 2023

مدير «علاج الإدمان»: 750 ألف موظف خضعوا للكشف.. ونسبة تعاطي الموظفين انخفضت لـ1%

الصفحة الرابعة

السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» رائعة وحفظت ماء وجه الأمة العربية

الشعب المصرى يعتبر فلسطين قضيته الأولى.. ومصر خاضت الكثير من الحروب من أجل القضية

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية.. و«العدل الدولية» ليست حرة 100%

الصفحة الخامسة

كامل العدد +1.. دراما اجتماعية بنكهة كوميدية

مغامرات جديدة في الجزء الثاني.. ومصطفى درويش الغائب الحاضر

الصفحة السادسة

جمال حسين يكتب: أنا إنسان.. لينا مكان

خالد منتصر يكتب: أطباء أعداء الأنسولين!

أحمد رفعت يكتب: رأس الحكمة وضمير المعارضين!

الصفحة السابعة

الأهلي يستضيف يانج أفريكانز في ختام مجموعات أبطال أفريقيا.. أزمة في الدفاع.. وتغييرات بالجملة في التشكيل

«الأباتشي» تحت السيطرة

25 لاعباً مع «العميد»

حسام حسن يستقر على قائمة المنتخب بدورة الإمارات

الزمالك يبدأ التحضير لمباراتي «سوار» ونهائي الكأس.. و«جوميز» يطلب تقريراً عن المصابين

«صلاح» على بوابة الخروج من ليفربول.. والدوري السعودي يفتح أبوابه لخطف «مو» في الصيف

الصفحة الثامنة

«افرش بيتك في الجنة».. مبادرة شبابية لفرش مساجد كفر الشيخ مجاناً

«الخبيزة والصبار والعلف» ملاذ أهالي غزة لسد الجوع

«شوف الزهور واتعلم».. «علاء» يجمع بين الزراعة والديكور