إيران أول دولة تعلن رسميا موعد عيد الفطر المبارك

كشف مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

رؤية هلال شهر شوال

وذكر موقع «روسيا اليوم» نقلا عن مكتب خامنئي أنَّه «يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء، وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني؛ فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر».

المرشد يتولى إمامة صلاة عيد الفطر

وسيتولى المرشد الإيراني إمامة المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».