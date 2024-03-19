مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف أسباب تنظيم مناورات بين إيران وروسيا والصين

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن تنظيم مناورات عسكرية بين روسيا والصين وإيران، يدل على الصعيد السياسي أو صعيد تشكيل عالم متعدد الأقطاب، على الرغم من إعلان هذه البلدان أن هذه المناورات فقط لحماية أمن المنطقة، ولتطوير قدرات البحرية.

العالم متعدد الأقطاب

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المناورات في الوقت الحالي، تأتي في إطار الصراع الروسي الصيني الغربي الأمريكي وأيضا الإيراني، ويرى الخبراء أن العالم متعدد الأقطاب الذي تتحدث عنه موسكو منذ بدء العملية العسكرية، أصبحت ملامحه ظاهره الآن.

وأشار إلى أن تهنئة بعض الزعماء للرئيس بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية، يدل على أن القطب الأمريكي الذي كان مسيطرا على العالم من قبل، خلال الفترة الماضية، لم يعد بقدرته فرض الضغوط على باقي دول العالم، وأن المشروع الأمريكي في عزل روسيا جرى إفشاله.