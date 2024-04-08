ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ38 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
12:07 م | الإثنين 08 أبريل 2024
وزارة الداخلية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار، في العملات الأجنبية المختلفة، بـ38 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.