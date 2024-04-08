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دراما المتحدة

الجيش السوداني يقصف أهدافا لقوات لدعم السريع شرق مدينة الفاشر

كتب:

منار مجدي
12:22 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الجيش السوداني

الجيش السوداني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، قبل قليل، بأنّ الجيش السوداني يقصف أهدافا للدعم السريع شرق مدينة الفاشر. 

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بقلم منار مجدي