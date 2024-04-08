الجيش السوداني يقصف أهدافا لقوات لدعم السريع شرق مدينة الفاشر كتب: منار مجدي 12:22 م | الإثنين 08 أبريل 2024 الجيش السوداني أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، قبل قليل، بأنّ الجيش السوداني يقصف أهدافا للدعم السريع شرق مدينة الفاشر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يدمر 10 عربات قتالية تابعة للدعم السريع «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يستهدف ارتكازات ميليشيا الدعم السريع القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يستعيد مقر الإذاعة والتلفزيون من ميليشيا الدعم «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يسترد مجمع البنوك ودار حزب الأزمة بأم درمان الجيش السوداني قصف مدينة الفاشر بقلم منار مجدي