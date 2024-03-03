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«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يسترد مجمع البنوك ودار حزب الأزمة بأم درمان

كتب:

محمد عزالدين
08:08 ص | الأحد 03 مارس 2024
السودان

السودان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بعودة خدمات الاتصالات والإنترنت بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر السودانيتين بعد انقطاع تجاوز 3 أسابيع.

وأشارت إلى أن هناك معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة الحدود المشتركة بين ولايتي الجزيرة وسنار، لافتة إلى أن الجيش السوداني تمكن من استرداد مجمع البنوك ودار حزب الأزمة القومي بعد دحر قوات الدعم السريع بمناطق واسعة في أم درمان القديمة.

ولفتت القناة إلى أن الجيش السوداني يقترب من البوابة الشمالية والشرقية لمباني الإذاعة والتلفزيون ويحكم حصارا على الدعم السريع داخل مباني الإذاعة في أم درمان، كما تمكن الجيش السوداني من تدمير 27 مركبة تابعة للدعم السريع بالكدرو شمال بحري من بينها 4 مركبات قتالية.

 

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