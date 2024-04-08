«الزراعة»: فحص 451 ألف طن بطاطس للتصدير خلال شهر ونصف

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن فحص 451 ألف و 657 طن من بطاطس المائدة خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس، إذ جرى فحص هذه الكمية من البطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات، استعدادًا لتصديرها إلى مختلف الدول.

وبلغ إجمالي عدد العينات التي جرى فحصها خلال هذه الفترة 18 ألف و 276 عينة، ويصبح إجمالي عدد العينات التي جرى فحصها 27 ألف و 756 عينة، تمثل حوالي 692 ألف و323 طن.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية شهر مارس.

إجمالي العينات التي جرى فحصها

وأضافت أنه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري للبطاطس، عمر75 يوما من الزراعة، لموسم 2023 /2024، بلغ إجمالي العينات التي جرى فحصها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي 617 عينة للعروة الشتوية ليصبح الإجمالي العام خلال الموسم 7589 عينة، فضلا عن 417 عينة للعروة الصيفية خلال نفس الفترة ليصبح الاجمالي العام خلال الموسم حوالي 711 عينة.

وحول إجمالي المساحة المزروعة داخل المناطق الخالية لموسم 2023/ 2024، أوضحت مدير المشروع أنها بلغت حوالي 77 ألف فدان للعروة الشتوية، و30 ألف فدان للعروة الصيفية، وما زال تحقيق المساحات مستمرا.

إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أشارت بلابل إلى أنه يجرى مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك جرى تحميل (9) صورة فضائية خلال شهر مارس بما يعادل 90 الف كم مربع لمتابعة زراعات العروة الصيفية ليصبح إجمالي الصور الفضائية خلال هذا الموسم 850 صورة فضائية بما يعادل اجمالي المساحة ( مليون و635 الف كم مربع ).

وأشارت إلى إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (1 حوشهة،128 بيفوت) بمساحة (19 الاف) فدان ليصبح الاجمالى لمساحات زراعات العروة الصيفية (30 الف) فدان ومازال التحقيق مستمرا، فضلا عن إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/ 2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (8300 عينة).

استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية

واوضحت مدير المشروع أنه يجرى استخدام تقنية الاستشعار عن بعد، لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم 2023/ 2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التي جرى زراعتها خلال هذا الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول، لافتة إلى أنه يجرى أيضا متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية من خلال الصور الفضائية اليومية.