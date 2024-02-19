«الزراعة»: زيادة مساحة المناطق الخالية من العفن البني للبطاطس إلى 695 ألف فدان

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تأسيس وإضافة مساحات جديدة للمناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس بواقع 1366 فدانا لموسم 2024- 2025 ليصبح مساحة المناطق الخالية من المرض حتى الآن حوالي 694 ألفا و537 فدانا.

إجمالي كميات تقاوي البطاطس المستوردة

وأشارت بلابل خلال تقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، حتى منتصف شهر فبراير الجاري، إلى أن إجمالي كميات تقاوي البطاطس المستوردة، والتي فحصها المشروع خلال شهر يناير الماضي، بلغت حوالي 3834 طن، بإجمالي عدد عينات 180عينة، فيما بلغ الإجمالي العام للتقاوي المستوردة الخاضعة للفحص خلال موسم 2023-2024، حوالي 116 ألفا و495 طنا بإجمالي عدد عينات 4815 عينة.

الإجمالي العام لفحص البطاطس

وبخصوص فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، أوضحت بلابل أنها بلغت خلال الفترة من من 1 يناير حتى 15 فبرايرالجاري حوالي 200 ألف و800 طن بإجمالي عدد عينات 8040 عينة، ليبلغ الاجمالي العام للفحص خلال الفترة من 19 نوفمبر الماضي وحتى منتصف فبراير الجاري حوالي 216 ألفا و 726 طنا بإجمالي عدد عينات 8611 عينة.

وأشارت إلى عينات الفحص الظاهري للبطاطس (عمر75 يوم من الزراعة) لموسم 2023-2024، بلغ إجمالي العينات6931 عينة للعروة الشتوية، و294 عينة للعروة الصيفية، من بينهم 4777 عينة للعروة الشتوية، و93 عينة للعروة الصيفية خلال الفترة من بداية يناير وحتى منتصف فبراير الجاري.

وأكدت أن المشروع حمل تحميل 35 صورة فضائية خلال شهر يناير بما يعادل 350 ألف كيلومترمربع لمتابعة زراعات العروة الشتوية وزراعات العروة الصيفية، وإدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023- 2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 49 بيفوت، ليصبح عدد البيفوتات المزروعة للعروة الشتوية (31 حوشه، 912 بيفوت) بمساحة 75 ألف فدان، فضلا عن إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023- 2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (1 حوشه، 128 بيفوت) بمساحة 10 آلاف فدان ومازال التحقيق لزراعات العروة الصيفية مستمر.

وأشارت بلابل إلى أنه إيمانا من المشروع بالدور الذي يمكن القيام به في المساعدة على رفع المعاناه تجاه المواطنين ومحاربة الغلاء، وذلك من خلال مبادرة وزارة الزراعة، تم فتح المنفذ الموجود بالمشروع إلى المواطنين بأسعار مخفضة، كذلك الاشتراك مع سيارات اللجنة النقابية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية للعاملين بوزارة الزراعة.