أستراليا ثاني دولة تعلن رسميا موعد عيد الفطر

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان له، موعد عيد الفطر المبارك في أستراليا وذلك استنادًا إلى تأكيدات حسابات الفلك.

موعد عيد الفطر في أستراليا

أوضح مجلس الإفتاء الأسترالي في بيانه أنه، بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المختصة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، توصل إلى أن هلال الشهر الجديد سيظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ9 أبريل 2024 في تمام الساعة 4:20 قبل الفجر بتوقيت مدينة سيدني، وسيغيب بعد غروب شمس ذلك اليوم بـ12 دقيقة في تمام الساعة 5:51 مساءً، لذلك أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء.

موعد عيد الفطر في أستراليا

وأفاد البيان أنَّه في مدينة بيرث سيكون هلال الشهر الجديد في نفس اليوم في الساعة 2:20 قبل الفجر، ويغيب بعد غروب الشمس اليوم بـ16 دقيقة في الساعة 6:18 مساءً وذلك بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيرث.

بناءً على ذلك، يتضح أنَّ يوم غد الثلاثاء هو آخر يوم من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء سيكون بداية شهر شوال 1445هـ وأول أيام عيد الفطر المبارك.