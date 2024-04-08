هل صلاة عيد الفطر سنة أم فرض؟.. دار الإفتاء توضح طريقة أدائها (فيديو)

تعد صلاة عيد الفطر لحظة مميزة تنتظرها قلوب المسلمين بفارغ الصبر، إذ تعتبر هذه الصلاة لحظة انتصار وفرحة بانتهاء شهر رمضان المبارك، واحتفالا ببداية عيد الفطر المبارك، إذ يجتمع المسلمون لأداء صلاة العيد في المساجد والحدائق العامة ويبادلون التبريكات والتهاني، كما يتزايد الحديث عن حكم صلاة عيد الفطر، وكيفيتها، وحكمها الشرعي كما جاء عن النبي الكريم، وهو ما سنوضحه في التقرير التالي.

صلاة عيد الفطر

وحول الحديث عن حكم صلاة عيد الفطر، أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على العديد من الأسئلة الخاصة بصلاة عيد الفطر، إذ أن صلاة عيد الفطر المبارك ليست مجرد صلاة، بل هي تجسيد لروح الإخاء والتسامح، كما أنها فرصة للتلاقي بين أفراد المجتمع، والتي جاءت كالتالي:

حكم صلاة العيد؟

- صلاة عيد الفطر المبارك صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الرجال والنساء حتى الحُيَّض منهن أن يخرجوا لها.

- ما وقت صلاة عيد الفطر المبارك؟

- وقت صلاة عيد الفطر أمر اختلف عليه الفقهاء، وفقًا للمذهب الشافعي، يكون وقت صلاة العيد بين طلوع الشمس وزوالها، ويبرز دليلهم لهذا الأمر من أن الصلاة في هذا الوقت تتميز بأنها صلاة ذات سبب محدد، وبالتالي لا يتم النظر في الأوقات التي يُحرم فيها الصلاة، وفي المقابل يرى جمهور العلماء أن وقت صلاة العيد يبدأ بارتفاع الشمس بمقدار رمح بحسب رؤية العين المجردة، وهو الوقت الذي يصح فيه أداء النوافل، ويستمر حتى بداية الزوال.

- ما هو أفضل مكان لأداء صلاة عيد الفطر؟

- تختلف آراء العلماء حول أفضل وقت لأداء صلاة العيد فمنهم من يُفضِّل الخلاء والمصلى خارج المسجد، مستندين إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى، يرى بعض العلماء أن المسجد هو المكان الأفضل، خاصة إذا كان واسعًا لاستيعاب المصلين، مثلما يراه الشافعية، ويُعتبر المسجد أفضل نظرًا لشرفه، ويُردون على من يُفضِّلون المصلى بأن علة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المصلى كانت لعدم اتساع المسجد الشريف لاستيعاب الجموع الكبيرة من المصلين خلال صلاة العيد، ومن ثم، عندما يتسع المسجد لاستيعاب الجموع، يزول هذا العائق، مما يعيد الأفضلية للمسجد على المصلى، لأن العلة تتبع المعلول، سواء كانت موجودة أو غير موجودة.

- كيفية أداء صلاة العيد؟

أوضحت دار الإفتاء كيفية صلاة عيد الفطر المبارك، إذ تتكون الصلاة من ركعتين، وتقام كما تقام سائر الصلوات، مع اعتماد سُنَنها وهيئاتها، ويكفي أن ينوي المصلي أداء صلاة العيد، وهذا هو الحد الأدنى المطلوب لصحة الصلاة.

أما الأكمل يكون كالتالي: «يكبر المسلم في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة»، كما استشهدت الإفتاء بما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ».