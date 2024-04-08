«الصحة الفلسطينية» تعلن أعداد الشهداء بعد 7 شهور من العدوان الإسرائيلي

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفًا و207 شهداء، و75 ألفا و933 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه وصل للمستشفيات نحو 32 شهيدا و47 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء فلسطين الرسمية (وفا).

وأكدت الوزارة: «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم».

استمرار الحرب

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ184 (7 شهور) على قطاع غزة وسط انسحاب جزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة تحديدا من حي خان يونس، الذي يعتقد بأن الفصائل الفلسطينية متمركزة فيه.