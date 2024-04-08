ممثل نيكاراجوا في «العدل الدولية» يدعو إلى إلزام ألمانيا بوقف دعم إسرائيل

قال ممثل نيكاراجوا، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفسس مطالبا محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل.

وأضاف، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية بجلسة الاستماع لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف ألمانيا تمويل «أونروا» يسهم في شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

إسرائيل متهمة باستهداف العاملين

وأكد أن إسرائيل متهمة باستهداف العاملين في المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة «أونروا»، كما المعرفة المسبقة لألمانيا باستخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين تعتبر مشاركة في الإبادة الجماعية.

وشدد على أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة عدم استمرار الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل، مطالبا ألمانيا بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار ممثل نيكاراجوا، إلى أنّ أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة.