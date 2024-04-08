أمين سر حركة فتح: إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدولية، ومن حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أمين سر حركة فتح بهولندا، أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأكد أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحا أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إٍسرائيل خلال الفترة الماضية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.