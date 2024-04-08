علي جمعة عن معرفة أحد الزوجين لكلمة مرور موبايل الآخر: ليس من حقه

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور خلال حلقة برنامج «نور الدين» المذاع على قناة الناس، اليوم، حول هل يجوز للزوج أو الزوجة معرفة كلمة مرور هواتف بعضهما؟

على الزوجين احترام خصوصية بعضهما

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أنه «لا من حق الزوج يعرف خصوصية الزوجة، ولا هي كمان، وعليهما احترام خصوصية بعضهما، هذا يقلل المشاكل بينهما»، متابعًا: «لما عملنا بحث قبل ظهور الإنترنت، عن أسباب الطلاق كانوا 7 أمور، أولها الحالة الاقتصادية وبعدها تدخل الأهل، وأزمات الحياة، وبعد ظهور الإنترنت، أصبح السبب الثاني للطلاق هو الإنترنت نفسه».

أهمية العفاف لدى الزوجين

واستكمل: «السيدة قد تنفصل عن زوجها بسبب رؤية شريك حياتها يتحدث إلى سيدة أخرى، والعكس، قد ينفصل الرجل عن المرأة إن رآها تتحدث إلى آخر، رغم أنهما يحبان بعضهما كثيرًا، ولديهما عفاف، لكن أحدهما أخطأ، إذن يجب أن يرحم أحدهما الآخر، كل القيم الدينية تؤيد احترام خصوصية الشريكين لبعضهما، لا ينظر الرجل إلى هاتف زوجته، ولا تنظر المرأة إلى هاتف زوجها، وهذا لا يعني أن أحدهما ينشئ حديثا منحرفا مع أحد آخر، بل هذا يؤكد أهمية وجود العفاف لدى الزوجين».