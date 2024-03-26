بعد صوفيا لورين.. لماذا دخلت عفاف شعيب سجون أثينا في شهر رمضان؟

أيام رمضان لا تعوض ولا تنسى، فمهما تعاقبت عليها الأعوام تبقى ذكريات مضيئة في حياتنا تستحضرها المواقف التي تجعلنا مبتسمين لدى تذكرها، «أنا بحب رمضان أوي فبحس إنه هو كمان بيحبني فبشتغل أكتر في رمضان» هكذا عبرت الفنانة عفاف شعيب عن علاقتها بالشهر الفضيل خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية سوزان حسن، قبل أن تحكي بعض ذكرياتها في شهر رمضان.

عفاف شعيب تصر على الصيام رغم حر الصحراء

عفاف شعيب التي علقت بأذهان الجمهور في صورة الأم الحنون والمربية الفاضلة ذات الملامح الجميلة المطعمة بلون من الصرامة، كانت تتمسك بصيامها رغم صعوبة ظروف العمل، فتروي أنها خلال تصوير مسلسل «أبو عبيدة بن الجراح» في نهار رمضان شديد الحرارة كاد أن يغشى عليها بسبب الملابس التاريخية الثقيلة التي تفرضها أحداث المسلسل الديني، وزاد الأمر صعوبة تصوير بعض المشاهد في الصحراء ورغم ذلك لم تعمل بنصيحة مخرج العمل الذي أشفق عليها فنصحها بالإفطار «رفضت لأن اليوم في رمضان لا يعوض فلازم أصومه وهي دي المتعة في حد ذاتها إنك تتحمل مشقة العبادة».

حادثة في اليونان

لم تستغرق وقتاً طويلاً ليتعود الجمهور ظهورها على شاشات التلفزيون، حتى قيل عنها «وجه جديد يغزو الفضائيات»، وتروي عفاف شعيب عبر برنامج ذكريات رمضان، حكاية موقف غريب حدث معها في العاصمة اليونانية أثينا بعد انتهائها مبكراً من تصوير مشاهدها في أحد الأعمال الفنية، ما دعاها إلى التجول في شوارع المدينة الأوروبية العريقة بصحبة بعض زملائها: «كنت سايقة العربية وكل اللي معايا بقوا يحسدوني إني حافظة الطريق من موقع التصوير إلى الفندق لحد ما عديت طريق بدون انتباه للافتة كنت المفروض اتوقف عندها فصدمت عربية رجل يوناني وفضل يزعق وحصلت مشكلة».

ثاني ممثلة في العالم تدخل سجون أثينا بعد صوفيا لورين

في عام 1982 أمضت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين سبعة عشرة يوماً في سجن النساء بأثينا بسبب تهربها من الضرائب، وبعدها بأعوامٍ عدة دخلت عفاف شعيب قفص المحاكمة بسبب عدم انتباهها للافتة «قف» المنتصبة على قارعة الطريق: «بقيت تاني يوم من الحادثة ألاقي الناس في الشارع بتحييني وفوجئت وأنا نازلة اشتري حاجات إنهم حاطين صورتي في كشك صغير وكاتبين باليوناني إني تاني ممثلة تُحاكم في أثينا بعد صوفيا لورين وطول ما أنا في المحكمة كان الحضور بيعرض عليا أشرب حاجة وأنا أقولهم رمضان وهم مش فاهمين».