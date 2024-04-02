مشكلة ناقشها مسلسل بدون سابق إنذار.. كيف يتفاهم الزوج العاطفي والزوجة العقلانية؟

«مش هينفع نبيع المحل أنا عارفة أنك في أزمة، لكن المكان ضروري عشان مصاريف الأولاد»، أزمة مالية وقع فيها «حسن» الدور الذي يؤديه الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل بدون سابق إنذار، ولكنه لم يلق الدعم الكافي من زوجته، فكان يظن أنها ستتنازل عن كل شيء في سبيل خروجه من هذا المأزق، لكن حدث عكس ما توقع لتفكير الزوجة بمنطق وعقلانية وهذا لم يعجبه، ما هدد العلاقة بينهما وأدى إلى الطلاق، وبين اختلاف الرأي معها والاتفاق معه وقع الجماهير في الحيرة، فما الصواب؟ وكيفية حل هذه المشكلة.

مسلسل بدون سابق إنذار

تهم عديدة توجهت لزوجة «حسن» في مسلسل بدون سابق إنذار بأنها أنانية ورفضت أن تقف مع زوجها في أزمته، لكنها كانت تفكر بطريقة منطقية في أن تحافظ على دخل ثابت يدر أموالًا لهم، وقدمت بديل لذلك في بيع العربية لحل مشكلته، فرأى الجميع أنها الطرف العقلاني وأنه الطرف العاطفي، لأنه بالفعل باع سيارته، ولكنه غضب منها ولم يستوعب كيف أنها لم تتفانَ لأجله وتؤيد فكرته.

وكان رد فعله أنه رجع المنزل وطلقها دون أي تفكير أو عقلانية، إذ عبر: «أنتِ موقفتيش في ضهري بالشكل إللي أنا عايزه، إحنا أتطلقنا خلاص، أنا كنت فاكر غير كده»، لترد عليه برد أكثر عقلانية بمجموعة أسئلة عن شكل ترتيب الحياة بعد الطلاق، لتعلم أنه إنسان عاطفي ومندفع وقرارته ويتصرف دون تفكير في لحظات انفعال، وتبين اندفاعية الزوج في القرارات في أوقات الأزمات.

الزوج عاطفي والزوجة عقلانية.. هل هذه مشكلة؟

اختلاف الطرفين في الحياة هو ما يجعلها تستقيم، ولكن ما يجب أن يحدث هو التوازن في الأمور حتى لا تنشب الاختلافات، وهو ما عبر عنه الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه يجب التعامل في العلاقات بالذكاء العاطفي، فبعض الأوقات يجب أن تتحكم المشاعر، وأوقات يحكمها المنطق أكثر، وفي كلا الحالتين يجب الدعم والمساندة.

وأضاف أن الذكاء العاطفي هو الحل إذ يساعد على حل المشاكل فى الحياة الزوجية: «مبيكونش في اندفاع أوي في القرارات ومبيكونش التفكير عاطفي زيادة عن اللزوم، في الحالة اللي فاتت دي الزوج ملقاش الدعم حتى بالكلام من الزوجة على الرغم من أنها ممكن تقول قرارها أو تفكيرها وتدعمه في نفس الوقت، لكن فكرت في تلبية احتياجات المنزل المادية بعيد عن دعمه وإحساسه أنها تسانده، والاتنين مكانش موقفهم صح».

حل الخلافات الزوجية

وأكد أن هناك روشتة لحل هذه المشكلة، تتمثل في التالي: