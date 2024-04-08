دعاء صلاة التسابيح وعدد ركعاتها.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، دعاء صلاة التسابيح وكيفية أدائها في العشر الأواخر من شهر رمضان، إذ اعتاد البعض على تأديتها في الليالي الأخيرة من الشهر الكريم، إلا أنّ آخرين قد لا يعلموا ماذا يقولون في هذه الصلاة، وهو الأمر الذي حرصت دار الإفتاء المصرية على توضيحه.

دعاء صلاة التسابيح

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّ صلاة التسابيح تُقرأ فيها الفاتحة وأي سورة أخرى في كل ركعة، ثم يردد المصلي: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 15 مرة.

وبعد الركوع في صلاة التسابيح، يقول المصلي: «سبحان ربي العظيم» 3 مرات، وبعدها يردد: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات، وعندما يرفع المصلي رأسه من الركوع، يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» وبعدها: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات.

عدد مرات السجود في صلاة التسابيح

وعند السجود في صلاة التسابيح يقول المصلي: «يقول المصلي سبحان ربي الأعلى» 3 مرات، وتقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات، وبعدما يرفع رأسه من السجود الأول: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني»، وبعدها «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات.

وعند السجدة الثانية من صلاة التسابيح، يقول: «سبحان ربي الأعلى» 3 مرات، وبعدها: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات، وبعد السجود يرفع المصلي رأسه ويجلس جلسة خفيفة للاستراحة.

تبدأ بعد ذلك الركعة الثانية من صلاة التسابيح، ويقول فيها: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات، وذلك قبل أن تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ الفاتحة وأي سورة، وهكذا في باقي الركعات الثلاث.