كيفية أداء صلاة التسابيح في ليلة القدر.. أدعية مستحبة وردت بالسنة النبوية

في العشر الأواخر من رمضان يزخر إيمان المسلمين وتتسارع خطواتهم نحو التقرب من الله تعالى، باحثين عن ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي تفوق ألف شهر، ومن بين الطاعات التي ينشدون بها القرب والرضوان، تأتي صلوات النوافل، وخاصة صلاة التسابيح.

صلاة التسابيح في ليلة القدر

صلاة التسابيح من الطاعات المشروعة والمستحبة في الإسلام، وثوابها كشفت عنه الأحاديث النبوية، خاصة عندما تؤدى في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

أكدت دار الإفتاء أن صلاة التسابيح تُصلى بأربع ركعات، دون تشهد أوسط، إذ تُقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة من اختيارك، بعد القراءة وقبل الركوع، تقول وأنت قائمًا: «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر»، خمس عشرة مرة.

كيفية أداء صلاة التسابيح

وأوضحت دار الإفتاء أن بعد هذه الخطوة تركع لله، وبعد التسبيح المعتاد في الركوع، تقول«سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر»10 مرات، وعندما ترفع رأسك من الركوع، تقول: «سمع الله لمن حمده»، ثم تكرر «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات.

كيفية صلاة التسابيح وفضلها

واستكملت دار الإفتاء حديثها عن كيفية صلاة التسابيح في ليلة القدر، إذ أكدت أنه بعد الخطوتين الأولتين يهوى المصلي ساجدًا، وبعد التسبيح المعتاد في السجود، تقول «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

وتابعت:«ثم تسجد، وبعد التسبيح المعتاد في السجود، تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» عشر مرات. ثم ترفع رأسك وتجلس قرفصاءً لاستراحة خفيفة، وتكرر «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» عشر مرات، فذلك 75 مرة في كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة.

هل يوجد حديث صحيح عن صلاة التسابيح؟

واستشهدت الإفتاء بحديث صحيح عن صلاة التسابيح، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».

أدعية في صلاة التسابيح ليلة القدر

ومن الأدعية التي يجوز للمسلم ترديها في صلاة التسابيح في ليلة القدر، ومنها:

ورد عن زاد الطبراني: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.

اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملًا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك في النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها، حسن ظني بك، سبحان خالق النور.