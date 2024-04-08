هل التصوف كان موجودا في عهد النبي؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب لـ«مملكة الدراويش»

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحديث عن أن التصوف لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد الصحابة غير صحيح، ويكذبه الواقع والأدلة المُتعددة التي تشهد بزيف هذا الإدعاء.

التصوف هو الإسلام ومقاماته تدور حول المراقبة والتقوى والصبر

وأكمل «عياد» خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، أن التصوف، كاتجاه وسلوك هو الإسلام ومقاماته تدور حول المراقبة والتقوى والصبر والخوف من الله وكل هذا منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة، وهو ما يشير إلى أن التصوف أصله القران والسنة.

التصوف في الأصل تجربة روحية خالصة

وأوضح أن التصوف وإن كان علما يُدرس إلا أنه في الأصل تجربة روحية خالصة، قد ينكشف للسالك فيه إلى الله تبارك وتعالى ما لا ينكشف لغيره.

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.