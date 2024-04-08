«البحوث الإسلامية»: التصوف بوابة تدفع الإنسان للجمع بين مراد الله والنفس

أعرب الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن شكره البالغ لطرح النقاش الخاص بالتصوف في هذه الآونة، باعتبار أنه ضرورة لا يمكن الانفكاك عنها، خاصة وأن الحديث عن التصوف، دقيق وخطير.

التصوف يتعلق بأعمال القلوب

وأضاف «عياد» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «ممكلة الدراويش» المُذاع على شاشة «الحياة»، أن سبب دقة التصوف في كونه يتعلق بأعمال القلوب، وقضية القلوب مردُها إلى الله، أما عن سبب خطورة التصوف هو أنه في فترة أصبح بوابة لأصحاب الاتجاهات الخاطئة التي يبحثون فيها عن منفعة دنيوية ومصلحة شخصية.

التصوف مسلك للوصول لرضوان الله

وتابع: «هناك من وجودوا أن التصوف هو البوابة التي يصلون من خلالها إلى غايتهم، مع أن العمر على خلاف ذلك تمامًا، لأننا إذا ما نظرنا إلى التصوف فيمكن القول بأنه مسلك من بين المسالك التي يمكن للإنسان أن يصل من خلالها إلى ما يحقق رضوان الله تعالى في الأخرة وعمارة الكون في الدنيا.

وأردف أن الله تعالى قد خلق الإنسان منا لغاية محدودة ومعلومة، وهذه تتمثل في العبادة استنادُا لقوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»، وهذه العبادة يُدرك الصوفي فيها أنها لا تقتصر على أعمال الأخرة، وإنما تبدأ بأعمال الدنيا وصولًا لمرضاة الله في الأخرة، لأنه يُدرك كغيره من الملسمين أن الله تعالى استخلفه لعمارة الكون، وهي البوابة الحقيقة التي تدفع بالإنسان إلى الجمع بين مراد الله ومراد النفس.