أحمد نعينع لـ«مملكة الدراويش»: التصوف دعوة أرستقراطية في الدين

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن قراءة القرآن الكريم دون معايشته أو وعي بتفسيراته تكون صلبة، معقبا: «حينما أتعايش مع القرآن يكرمني الله بالوصول إلى حالة لا أستطيع وصفها كالطائر في الهواء».

القراءة في الدروس الحسينية

وأضاف نعينع خلال لقائه في برنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن ملك المغرب الراحل سمعه في قرآن الفجر عبر الأثير وطلبه للقراءة في الدروس الحسينية منذ التسعينيات حتى توفاه الله، ومستمر حتى الآن مع الملك محمد السادس.

وأوضح أن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق عرف التصوف بأنه دعوة أرستقراطية في الدين بأن يكون المتصوف هو أول المنفقين وفي مقدمة المجاهدين في سبيل الله، موضحا أن التصوف هو التمسك بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي

وتعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج مملكة الدراويش، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.