وزير الخارجية السوري: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية لن يمر من دون رد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في غزة دون أن يميز بين طفل أو امرأة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقدم دعما مستمرا للاحتلال يساعد إسرائيل على مواصلة مجازرها في قطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي بوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.