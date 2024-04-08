ضبط وإعدام 46 طن أغذية وغلق 394 منشأة مخالفة خلال رمضان بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، خلال 29 يوما منذ بداية شهر رمضان المبارك.

المرور على 3230 منشأة غذائية

وأسفرت جهود حملات مديرية الصحة بعد المرور على 3230 منشأة غذائية بخلاف الأسواق، عن ضبط 394 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل دون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 25 طنا و300 كيلوجرام أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 21 طنا و540 كيلوجرام أغذية مختلفة ولحوم غير صالحة، لعدم وجود بيانات وسوء التخزين، وتم سحب 1013 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 1768 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.

استخراج 2143 شهادة صحية

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت أيضاً خلال شهر رمضان باستخراج 2143 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، واستصدار 2058 شهادة إشراف صحي للمنتجات الغذائية، و825 شهادة سعة تخزينية خلال تلك الفترة، مؤكدا استمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.