يوم الصحة العالمي 2024.. 7 نصائح لحياة خالية من الأمراض

يوم الصحة العالمي الذي نحتفل به في السابع من أبريل كل عام، يعود تاريخه إلى عام تأسيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في 1948، ليصبح اليوم احتفالاً يجمع الخبراء من جميع أنحاء العالم بهدف نشر الوعي حول مختلف القضايا الصحية بما يساعد الإنسان في الحصول على حياةٍ أفضل بعيداً عن الأمراض وفيما يلي بعض النصائح الطبية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2024.

نصائح في يوم الصحة العالمي 2024

اختارت منظمة الصحة العالمية عنوان «صحتي حقي» للاحتفال بالذكرى الـ76 من تأسيسها، مرتكزةً على حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية جيدة، إضافةً إلى حقه في التعلم والتزود بالمعلومات المتعلقة بصحته، ومن هذا المنطلق نقدم في يوم الصحة العالمي 2024 عدة نصائح طبية في النقاط التالية بناءً على تصريحات تليفزيونية للدكتور مجدي نزيه خبير التغذية العلاجية.

1- ممارسة الرياضة

هي سلاح الإنسان للحصول على جسم سليم، بفضل تنشيط الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية بما ينعكس على أداء الوظائف الحيوية لمختلف أجهزة الجسم، لذلك ينصح بخصيص ساعة يومياً لممارسة الرياضة وعلى رأسها رياضة المشي.

2- شرب الماء

يحتاج الإنسان إلى تناول كمية كافية من الماء يومياً للوقاية من الجفاف الذي يؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم، ويتسبّب في الشعور بالتعب، إضافةً إلى أهمية الماء في تخليص الجسم من السموم والسكر المترسب بالدم مع تنظيم درجة حرارة الجسم.

3- النوم

حصول الجسم على عدد ساعات مناسبة من النوم يعتبر أمراً أساسيّاً لا يقل أهمية عن حاجته إلى تناول الطعام وشرب الماء؛ فهو يساعد على إزالة السموم التي تتراكم خلال النهار من الدماغ، بالإضافة إلى دوره في عملية التمثيل الغذائي وتحسين المزاج ودعم الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض.

4- التغذية السليمة

تلعب التغذية دوراً بالغ الأهمية في حياة الإنسان، لذلك ينبغي الحصول على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من بروتينات وكربوهيدرات ودهون وغيرها من عناصر لا يمكن الاستغناء عنها لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة وتعزيز جهاز المناعة بما يقي من الأمراض.

5- الابتعاد عن التدخين

لا تنحصر أضراره الشهيرة من تليف الرئة والإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم وغيرها، على المدخنين فحسب، ولكن يمتد ليشمل المخالطين لهم بما يسمى التدخين السلبي الذي يضر بالجهاز التنفسي.

6- الاهتمام بالصحة النفسية

فمتى ضمن الإنسان حالة نفسية جيدة، تمكّن من مواجهة ضغوط الحياة وإنجاز مختلف الأعمال بما يعود بالنفع على صحته الجسدية، وفي المقابل يتأثر ضغط الدم وضربات القلب سلبياً عندما يعاني الشخص من الاكتئاب والتوتر.

7- الترفيه عن النفس

حتى لو بأبسط الإمكانات المتاحة يمكن للشخص ان يرفه عن نفسه ويتوقف عن جميع الأنشطة التي يتوجب عليه إنجازها، ليخرج في أماكن جديدة مع الاهل والأصدقاء بما يعزز من علاقاته الاجتماعية ويزيد تواصله مع الآخرين والشعور بالرضا عن النفس والحياة.

يذكر أن يوم الصحة العالمي الذي يحتفل العالم به في السابع من أبريل يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عن طريق رفع مستوى الوعي بين الناس حول القضايا الصحية التي يتعاملون معها في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن ضمان معرفة السكان والمنظمات كيفية معالجة قضايا الصحة العالمية، ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية اليوم في بيان لها على موقعها الرسمي إن التهديدات المحدقة بحق ملايين الأشخاص في الصحة تتزايد في جميع أنحاء العالم، وتلوح في الأفق أمراض وكوارث تسبب الوفاة، كما تدمر النزاعات حياة الأفراد وتسبب الموت والألم والجوع والضوائق النفسية.