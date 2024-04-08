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البيت الأبيض: لا دليل على اقتراب العملية البرية في رفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
06:59 م | الإثنين 08 أبريل 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

أكد البيت الأبيض، أنه لا دلائل على أن عملية برية كبيرة في رفح الفلسطينية باتت وشيكة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأبدى البيت الأبيض أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين في أسرع وقت ممكن.

وتابع البيت الأبيض: «نواصل مراجعة التحقيقات الإسرائيلية بشأن مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة».

ولفت إلى أن هناك مقترحا قُدم لحركة حماس من أجل إطلاق سراح المحتجزين وفي انتظار ردها.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مدير وكالة الاستخبارات ويليام بيرنز، أجرى مباحثات في القاهرة مطلع الأسبوع الجاري بشأن مفاوضات المحتجزين بقطاع غزة، متابعا: «سنواصل الضغط على الإسرائيليين بخصوص مسألة وصول المساعدات لقطاع غزة».

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