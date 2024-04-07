خبير سياسي: إسرائيل لا تستطيع اجتياح رفح الفلسطينية دون دعم أمريكا

قال أمير مخول، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ ثمة مؤشرات لبعض التحول في تعامل الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وليس مع إسرائيل.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «هناك تخبط عميق وكبير في السياسة الأمريكية، فنسمع تصريحات لبايدن وبعد عدة ساعات نسمع لتصريحات مختلفة عنه، ولكن من الواضع أن أمريكا ضاقت ذرعا بالنهج السياسي الإسرائيلي وكيفية إدارة الحرب، ووصلت لاستنتاج وهو ضرورة تغيير الحكومة، إذا استطاعت لذلك طريقا».

إسرائيل لا تستطيع اجتياح رفح الفلسطينية

وتابع: «إسرائيل لا تستطيع اجتياح رفح الفلسطينية دون أمريكا التي تشعر بأنها تنجر وراء حرب قد تكون إقليمية، وعندها ستضطر الولايات الأمريكية عسكريا في حال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل، وسيزور رئيس المعارضة الإسرائيلية لواشنطن قريبا من أجل خلق بدائل لنتنياهو، ولكن المسعى المباشر، لخلق بدائل لنتنياهو من جانب الإدارة الأمريكية لم يأتِ بأي مردود».