«صحة البحيرة»: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، رفع حالة الطورائ القصوى في مديرية الصحة بالبحيرة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك ورفع حالة الطوارئ بجميع المنشآت الصحية ومستشفيات البحيرة.

توفير الأمصال والأدوية

وأكد وكيل صحة البحيرة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وكذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية «لدغ العقرب - الثعبان - عقر الحيوان»، وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية.

غرفة عمليات لمتابعة المستشفيات

ووجه وكيل صحة البحيرة باستمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا.

وأضاف «جميعة»، أن غرفة الطوارئ تعمل على مدار الساعة بديوان المديرية، وتحت إشرافه شخصيا لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية، خاصة في حالة الحوادث والحالات الطارئة، وحل أي مشكلة على الفور، حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

حملات رقابة مكثفة على المحلات

كما أكد أيضا تكثيف حملات إدارة مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، مشدداً على سحب عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة الجاهزة والطازجة لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته.