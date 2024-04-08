«مياه البحيرة» تواجه الطقس السيئ بتطهير مخرات السيول وإلغاء الإجازات

وجه المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، جميع فروع الشركة بنطاق محافظة البحيرة باستمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادت لأي أمطار متوقعة.

تطهير مخرات السيول

وأصدر رئيس شركة مياه البحيرة تعليمات إلى جميع رؤساء الفروع ومديري الشبكات بعمل الصيانات اللازمة بالمحطات والروافع وتنظيف للشنايش والبالوعات والصفايات والشبكات والأبيار وتطهير مخرات السيول.

تمركز سيارات شفط المياه بالميادين

وشدد رئيس شركة مياه البحيرة على متابعة تواجد وتمركز سيارات شفط المياه، خاصة في الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية بشكل دائم، وتكون على أتم استعداد لأي أمطار، ومتابعة كافة أعمال الصيانة مع التنسيق مع الوحدات المحليه بالمحافظة والتأكد علي تطهير شبكات الصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد في البحيرة

وأعلن «نشأت»، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع أنحاء محافظة البحيرة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، إذ من المتوقع ـن تشهد المحافظة مساء اليوم وعلى مدار 5 أيام أمطار خفيفه إلى متوسطة الشدة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

وقرر العضو المنتدب إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.