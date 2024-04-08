ضبط مالك سنترال في البحيرة بتهمة النصب على المواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من 5 أشخاص، بتضررهم من مالك سنترال، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من مليوني جنيه نظير استثمارها في مجال الدفع الإلكتروني مقابل أرباح، وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.