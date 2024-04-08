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دراما المتحدة

ضبط مالك سنترال في البحيرة بتهمة النصب على المواطنين

كتب:

محمد بركات
12:18 م | الإثنين 08 أبريل 2024
ضبط عاطل

ضبط عاطل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من 5 أشخاص، بتضررهم من مالك سنترال، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من مليوني جنيه نظير استثمارها في مجال الدفع الإلكتروني مقابل أرباح، وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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