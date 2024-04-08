نتنياهو يهدد باجتياح رفح الفلسطينية.. وصحيفة عبرية: «تكتيكات تفاوض»

واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التهديد باقتحام رفح الفلسطينية، وذلك على خلفية ضغوط اليمين وتصريحات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.

الدخول إلى رفح

ونقلت «يديعوت أحرنوت» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقطع فيديو نشر مساء اليوم قوله «إننا نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع مختطفينا وتحقيق النصر الكامل على حماس، وهذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب حماس هناك. سيحدث، وهناك موعد».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا وتحقيق النصر الكامل على حماس وهذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على حماس هناك، سيحدث وهناك موعد».

تكتيكات التفاوض

بينما شككت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في تصريحات نتنياهو قائلة: «يعتقد أن تصريح نتنياهو هو جزء من تكتيكات التفاوض».

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه في القمة التي عقدت في القاهرة الليلة الماضية، تم تقديم اقتراح جديد لحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، والآن نحن ننتظر ردهم، الذي قد يستغرق بضعة أيام.