هل توجد صيغة معينة لدعاء ختم شهر رمضان؟.. مفتي الجمهورية يُجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا توجد صيغة معينة لدعاء ختم شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن الدعاء أفضله ما جاء بالقرآن والسنة.

الدعاء في ختم شهر رمضان

وأكّد «المفتي»، خلال لقائه الرمضاني اليومي ببرنامج «اسأل المفتي»، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه إذا تعذر أن يكون الدعاء في ختم شهر رمضان من ما جاء بالقرآن والسنة، فيجب أن يكون الدعاء بما شاء أو بما يحفظ ما لم يكن في دعائه مخالفة شرعية.

وأضاف أنه يمكن للإنسان الدعاء لنفسه ولأهله وجيرانه، ولكن ينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله- عز وجل- لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ»، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنتم موقنون بالإجابة»؛ أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين؛ لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته.