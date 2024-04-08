مفتي الجمهورية: الإنفاق في سبيل الله يطهر النفس ويزيد المال

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن من مقاصد الشريعة تقوية أواصل الرحمة بين الناس، لافتا إلى أن الزكاة تجعل المجتمع متماسكا ومترابطا.

وأوضح «علام» خلال برنامجه بفضائية «الناس»: «الإنفاق في سبيل الله بالصدقة والزكاة فيه تطهير للنفس، وهو ما جاء في قول الله عز وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)».

مفتي الجمهورية: الصدقة دليل على قوة الإيمان

وأوضح مفتي الجمهورية، أن «رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان، يعنى دليل على قوة الايمان، فالمنافق بعيد تماما عن تزكية الناس بالمال، وسيدنا النبي قال لبلال بن رباح: (أنفق بلالا ولا تخشى إخلالا)، وربنا وعدنا بزيادة ما أنفق».

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