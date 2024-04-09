«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في منطقة أوديسا الأوكرانية كتب: عمرو هلال 12:41 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024 أوديسا الأوكرانية - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار تدوي في منطقة أوديسا الأوكرانية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا الأوكرانية مقتل 100 مسلح وإصابة 100 آخرين في ضربة صاروخية على أوديسا الأوكرانية ارتفاع حصيلة القصف الروسي على أوديسا الأوكرانية إلى 8 قتلى سماع دوي انفجارات في أوديسا الأوكرانية أوديسا الأوكرانية صافرات الإنذار القاهرة الإخبارية أوكرانيا روسيا بقلم عمرو هلال