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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في منطقة أوديسا الأوكرانية

كتب:

عمرو هلال
12:41 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
أوديسا الأوكرانية - أرشيفية

أوديسا الأوكرانية - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار تدوي في منطقة أوديسا الأوكرانية.

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بقلم عمرو هلال