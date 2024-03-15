ارتفاع حصيلة القصف الروسي على أوديسا الأوكرانية إلى 8 قتلى كتب: يارا أشرف 02:38 م | الجمعة 15 مارس 2024 أوديسا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بارتفاع حصيلة القصف الروسي على أوديسا الأوكرانية إلى 8 قتلى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أوكرانيا تحت القصف الروسي.. وصافرات الإنذار تدوي في جميع الأنحاء «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تكشف تضرر البنية التحتية في أوديسا من القصف الروسي «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا بسبب القصف الروسي أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين جراء القصف الروسي لخيرسون القصف الروسي أوديسا الأوكرانية أوديسا القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف