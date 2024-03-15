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دراما المتحدة

ارتفاع حصيلة القصف الروسي على أوديسا الأوكرانية إلى 8 قتلى

كتب:

يارا أشرف
02:38 م | الجمعة 15 مارس 2024
أوديسا

أوديسا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بارتفاع حصيلة القصف الروسي على أوديسا الأوكرانية إلى 8 قتلى.

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