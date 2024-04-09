تحذير لأصحاب 5 أبراج فلكية.. أكثر عرضة للخلافات وفقدان الأموال

تحذيرات عديدة من الوقوع في الخلافات وفقدان الأموال وانخفاض مستوى الطاقة الإيجابية، فضلا عن التوتر والقلق، أطلقها علماء الفّلك لأصحاب 5 أبراج فلكية، بحسب موقع «horoscope» المتخصص في علم الفلك والأبراج، لتكون بمثابة إنذار لهؤلاء وفق الخريطة الفلكية.

تحذير لأصحاب 5 أبراج فلكية

الموقع المتخصص في علم الفّلك والأبراج، حذّر أصحاب أبراج: «الحمل، السرطان، القوس، الأسد، والحوت»، من الساعات المقبلة التي تحمل إليهم أخبارًا غير سارة وحظوظا سيئة على مختلف الأصعدة، وهي:

- برج الحمل

حذّر المتخصصون أصحاب برج الحمل، من الأكاذيب حولهم وخاصة من زملاء العمل، مطالبين بضرورة توخي الحذر على الصعيد المهني، فضلا عن ضرورة تعزّيز علاقتهم بشريك الحياة من خلال قضاء وقتا ممتعا معا وذلك على الصعيد العاطفي، بينما على الصعيد المالي، فحذّر الخبراء من إنفاق المزيد من الأموال.

- برج الأسد

وبحسب الموقع فإنه على المستوى المهني يشعر أصحاب برج الأسد بالتوتر الشديد والتعب والإرهاق والارتباك، فضلا عن ضرورة تجنب الدخول في أي مناقشات مع شريك الحياة على المستوى العاطفي، بينما زّف بشرى لهم على الصعيد المادي، إذ تبدأ أمورهم المالية في التحسن.

- برج السرطان

حذّر الخبراء أصحاب برج السرطان، من المشاكل، إذ سيكونون أكثر عرضة للخلافات خلال الساعات المقبلة، لذلك عليهم التحلي بالصبر وخاصة على المستوى المهني، بينما يشعرون بالتمرد على شريك حياتهم على الصعيد العاطفي، كما أنهم من المتوقع لهم حصد المزيد من الأموال على الصعيد المادي.

- برج الحوت

نصح علماء الفّلك أصحاب برج الحوت بضرورة السرية والكتمان وعدم إعلان الخطط المستقبلية مهنيًا، بينما حذّرهم من الإنفاق المبالغ فيه على الصعيد المادي، كما زّف إليهم بشرة سارة على المستوى العاطفي، إذ يمتلكون حظًا وفيرًا وطاقة عاطفية جيدة.

- برج القوس

حذّر الخبراء، أصحاب برج القوس، من انخفاض طاقتهم الإيجابية التي تجعلهم يفقدون المزيد من الأموال خلال الساعات المقبلة، بينما مهنيا سيمتلكون حدسًا قويًا يساعدهم في تحقيق أهدافهم، بينما ستكون لديهم فرصة لمقابلة شخص ما جديد تنجذب إليه كثيرًا على الصعيد العاطفي.