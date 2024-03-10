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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الميزان الأحد 10-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:22 ص | الأحد 10 مارس 2024
برج الميزان

برج الميزان

يتميز برج الميزان بأنه صاحب شخصية سياسية ومرنة تجيد الحوار والمناورات، وهو معتدل فى تفكيره ويحب التدخل في تفاصيل الأشياء، وأكثر ما يميزهم بحثهم الدائم عن العدل.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان الأحد 10-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أنه تواجهك اليوم بعض المشكلات في مجال العمل، فحاول اتخاذ قرارات صائبة تساعدك على تعديل الأوضاع، ولا تتردد في طلب النصيحة من الزملاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

ورغم أن الأمور بينك وبين الحبيب معقدة فحاول أن تصلح الأمور سريعًا قبل تطور الموقف للأسوأ، ولا تكابره فبكلمات بسيطة ستتمكن من حل المشكلة.

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بقلم صفية النجار