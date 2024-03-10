رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 10-3-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:20 ص | الأحد 10 مارس 2024
برج العذراء

برج العذراء

يتميز برج العذراء بأنه شخص منظم يخطط لكل شىء في حياته، ويتمتع بشخصية قيادية مميزة ويتسم بالذكاء الذي يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة، وهو مخلص لشريك حياته.

ومن مشاهير برج العذراء القيصر كاظم الساهر، والسيدة جيهان السادات، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم برج العذراء الأحد 10-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تهتم بعملك يا برج العذراء وتركز في خطواتك لتجنب الأخطاء والتفكير في ابتكار أفكار جديدة ومميزة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك على الصعيد العاطفي ألا تعاند شريك حياتك، وحسن علاقتك به حتى تشعر بالسعادة والحب.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب السبت 9-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الميزان السبت 9-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العذراء السبت 9-3-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد السبت 9-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان 9-3-2024 مهنيا وعاطفيا.. كن حذرا
بقلم صفية النجار