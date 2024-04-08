دعاء لأهل غزة في آخر ليلة من رمضان.. «اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر»

في ختام رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، يرفع المسلمون أيديهم بالدعاء لأهلنا في غزة، الذين يواجهون ظروفًا صعبة وقاسية.

دعاء لأهل غزة في آخر ليلة من رمضان

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في آخر ليلة من رمضان لأهل غزة، ما يلي:

- اللهم في آخر ليلة من رمضان لهذا العام، ندعوك أن تلهم أهل فلسطين الصبر والنصر المبين في وجه الصهاينة الغزاة، وارزقهم القوة والعزيمة يا سميع الدعاء.

- اللهم يا رب العالمين، نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحم أهل غزة، وأن تكشف كربهم، وأن تفرج همهم، وأن ترفع عنهم ظلم المحتلين.

- اللهم يا عزيز يا جبار، انصر أهل غزة على أعدائهم، وخذل من ظلمهم، واجعل لهم العزة والنصر.

- اللهم تولى أهل فلسطين برحمتك وعنايتك واجبر مصابهم في فقدانهم لأبنائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وآبائهم.

- اللهم يا رحيم يا كريم، اشف مرضى غزة، وجبر كسرى، وداو جراحهم، واجعل لهم في أجسادهم صحة وعافية.

- اللهم يا غني يا مغني، ارزق أهل غزة من فضلك الواسع، واكفهم شر الفقر والحاجة.

- يا حي يا قيوم، نسألك أن تحرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وتطهر بقاعه من تدنيس اليهود الظالمين.

- اللهم يا لطيف يا خبير، اهدِ أهل غزة إلى سواء السبيل، واجعل قلوبهم متحدة على الخير والصلاح.

- اللهم يا مجيب الدعاء، استجب دعاءنا لأهل غزة، واجعل هذه الليلة المباركة ليلة خير وفرج لهم.

صيغ أخرى للدعاء لأهل غزة

- اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

- اللهم أنصر إخواننا في غزة، وانصرهم على الظلم والعدوان.

- اللهم ارفع عنهم الحصار الظالم، وفرج كربهم، وسهل لهم سبل العيش الكريم.

- اللهم احفظهم من كل مكروه، واجعل لهم نصيباً من رحمتك وفضلك.

- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

- اللهم اهدِ قلوب الظالمين، وارزقهم الهداية والرشاد.

- اللهم اجعل رمضان هذا فاتحة خير على أهل غزة، وفرج كربهم، وانصرهم على أعدائهم.

- يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما عليهم.