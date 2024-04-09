فوائد تناول الشاي باللبن مع الكحك والبسكويت أول يوم العيد.. «احمي نفسك من الحموضة»

الشاي بلبن مع الكحك والبسكويت الأكلة الرسمية لأول أيام عيد الفطر المبارك، إذ اعتاد الكثيرون على تناولهما عقب صلاة العيد، ولكن ما لا يعرفه البعض أن هناك الكثير من النصائح لتناوله مع عدد من المحاذير التي يجب اتباعها حتى لا يسبب مخاطر صحية بعد ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي باللبن مع الكحك؟

تناول الشاي باللبن مع الكحك يعمل على ضبط مستوى تدفق الدم وضبط السكريات بالجسم، وهو ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، شرط أن يكون دون سكر أو بملعقة واحدة، مع تناول الكمية المحددة من الكحك بالسعرات الحرارية المناسبة حسب الجسم، ويجب توخي الحذر عند تناول الشاي باللبن مع الكحك، لأن الإفراط فيه قد يسبب للجسم الكثير من الأضرار الصحية.

فوائد الشاي باللبن للجسم

وأضاف أن تناول الشاي باللبن مع الكحك يمكن في أي وقت على مدار اليوم، وفوائده للجسم تتمثل التالي، إذ يحتوي على عدد من المعادن والعناصر المهمة للجسم:

الوقاية من التعرض للحموضة.

الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.

عنصر الكالسيوم المتواجد باللبن يفيد الجسم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

خطوات إعداد الشاي باللبن بطريقة صحية

يجب توخي الحذر عند تناول الشاي باللبن، لأن الإفراط فيه يسبب للجسم الكثير من الأضرار، لذلك يجب تناوله بالطريقة التالية:

تناول الشاي باللبن محلى بسكر الفركتوز.

تناول الشاي باللبن بسكر الدايت.

من الممكن إضافة العسل الأبيض للشاي باللبن.

الكمية المحددة من الشاي باللبن

لا يجب الإفراط في تناول الشاي باللبن، وهو ما أكده «ناجي»، إذ أوضح أنه يكفي تناول كوبين على مدار اليوم، حتى لا يتعرض الجسم لنتائج سلبية، وحتى لا يؤثر نسبة الكافيين على الجسم.