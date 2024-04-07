طريقة عمل السابلية بالكوب.. «هينافس المحلات وبأقل المقادير»

تحرص ربات البيوت على تبادل طريقة عمل السابلية بالكوب في عيد الفطر المبارك، لإعداده وتقديمه إلى جانب بسكويت العيد والكحك والبيتي فور والغريبة، وذلك لطعمه المميز الذي يدفع الأطفال والكبار إلى تناوله.

طريقة عمل السابلية بالكوب

نقدم طريقة عمل السابليه بالكوب، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها على قناة «سي بي سي سفرة» في برنامجها «على قد الإيد» خلال السطور التالية:

المقادير:

كوب دقيق.

كوب سكر.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

كوب من السمن.

طريقة تحضير السابلية

ضعي السكر البودرة والسمن وباستخدام المضرب الكهربائي اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

ضيفي البيض والفانيليا واستمري في التقليب.

ضيفي الدقيق والبيكنج بودر ورشي الدقيق على العجينة.

ضعي الخليط في صينية مدهونة وفي فرن على درجة 180 درجة وزينيه باستخدام المربى أو المكسرات، لإعداد طريقة عمل السابلية بالمربي زي المحلات.

ما مقادير طريقة عمل السابلية بالكوب؟

كما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة أخرى لإعداد السابلية بالكوب، كالتالي:

المقادير:

زبدة.

كوب من السكر البودرة.

كوب كاكاو.

ربع كوب من الدقيق.

نصف كوب باللوز المطحون.

بيضتان في درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب شوكولاتة وكريمة.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء الشوكولاتة والحليب والفانيليا.

ضيفي الكريمة على الشوكولاتة واتركيها لمدة دقيقتين.

قلبي الشوكولاتة حتى تذوب تمامًا وتصبح ناعمة.

غطي العجينة بورق شفاف.

اتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ساعات.

ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي الزبدة والسكر البودرة حتى يصبح المزيج خفيفًا.

ضيفي الكاكاو والدقيق واللوز المطحون والملح.

اخلطي المكونات جيدًا وضيفي البيض.

اخلطيهم حتى تتكون عجينة متماسكة.

شكلي العجينة وضعيها في الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.

ادهني صينية خبز بورق الزبدة.

افردي نصف العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 10-12 دقيقة.

أما الشيف غادة التلي فقدمت طريقة عمل السابلية بالكوب كالتالي:

المقادير:

كوب دقيق.

كوب زبدة.

بيضة.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة مع السكر.

ضيفي البيض مع الفانيليا.

اخفقيها حتى تتجانس مع الخليط.

ضيفي الدقيق واتركي داخل الثلاجة لمدة ساعة.

ضعي السابليه في فرن على درجة حرارة 180 درجةمئوية والصقي السابليه بالشوكولاتة.

مقادير السابليه بالمربى

في الخطوات التالية نقدم لكم طريقة عمل السابلية بالكوب على خُطى الشيف حسن:

المقادير:

كوب زبدة.

كوب دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

مربى.

كيف تصنع سابلية؟

لعمل طريقة عمل السابلية بالكوب اخلطي الدقيق والبيكنج باودر في وعاء منفصل واتركيه جانبًا.

اخفقي السكر مع الزبدة حتى يصبح المزيج كريميًا.

ضيفي البيضة والفانيليا واخلطيهم جيدًا.

اتركي المكونات حتى تتجانس.

ضيفي خليط الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط.

غلفي العجينة وضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 15-20 دقيقة.

اتركي السابليه ليبرد تمامًا.

ادهني قطعة واحدة من السابليه بالمربى.

غطيها بقطعة أخرى كرري مع باقي قطع السابليه واتركيها في الفرن حتى تنضج.

خطوات لضمان نجاح السابلية

قبل البدء في طريقة عمل السابلية بالكوب نوضح أهم أسرار نجاحه: