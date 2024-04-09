مصنع جديد لاستغلال «الكاولين» بشركة سيناء للمنجنيز بالشراكة مع القطاع الخاص

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و شركة «جلوبال أتاك» الإسبانية، لإنشاء مصنع جديد لِكلسنة الكاولين وتصنيعه.

المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تعظيم القيمة المُضافة لِخام الكاولين، وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للخام المتاح لدى شركة سيناء للمنجنيز في مدينة أبو زنيمة، وتحويل خام الكاولين إلى منتجات تُستخدم في صناعات الحديد، الحراريات، الأسمنت، السيراميك، التكنولوجيا، المطاط، والدهانات.

خطة النهوض بشركات التعدين

أكد الدكتور عصمت أن استراتيجية العمل تعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لِاستغلال الخامات والموارد الطبيعية، مُشيراً إلى التحول من التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية.

وتضمنت خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة، وزيادة عوائد الشركة من خلال تصنيع خام الكاولين ورفع قيمة الطن من 100 دولار إلى 400 دولار، وتوطين الصناعات وإدخال تكنولوجيات حديثة لإنتاج منتجات تدخل في صناعات حيوية واستراتيجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

مميزات المشروع

يُساهم في دعم الاقتصاد القومي، ويُوفر فرص عمل جديدة، ويُتيح نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، ويُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات.