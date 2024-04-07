جدول زيادة المرتبات 2024.. القطاع الخاص

تساءل عدد كبير من الموظفين عن جدول زيادة المرتبات 2024 في القطاع الخاص، وذلك بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القرارات والحزم الاجتماعية التي تقضي بمساعدة المواطنين لمواجهة أعباء الحياة عبر زيادة رواتبهم.

جدول زيادة المرتبات 2024

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الزيادات الجديدة للمرتبات الخاصة بالقطاع الخاص، والتي يتم احتسابها بحسب الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:

- ووصل مرتب الدرجة الممتازة بعد الزيادة لـ 12.200 جنيه.

- ووصل مرتب الدرجة العالية بعد الزيادة لـ 10.200 أجنيه.

- فيما وصل مرتب درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 جنيه.

- بينما وصل مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- ووصل مرتب الدرجة الثانية 7200 جنيه.

- ووصلت مرتبات الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة وصلت لـ 6.200 جنيه.

- بالنسبة لمرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة فقد وصلت لـ6 آلاف جنيه.

- أما وعن الدرجة السادسة الخدمات المعاونة فقد وصلت لـ6 آلاف جنيه.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية

وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور وصلت لـ بنسبة 50%، حتى وصل لـ 6 آلاف جنيه شهريا، خاصة بعد زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وبحد أدنى تراوح لما بين 1000 لـ 1200 جنيه، على حسب الدرجات الوظيفية.