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دراما المتحدة

جوزيب بوريل: لا يوجد حل عسكري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كتب:

أحمد العانوسي
12:35 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عدم وجود حل عسكري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أنّ القضاء على حماس في قطاع غزة عسكريًا لن يحل الأزمة، ويجب التوصل إلى حل سياسي مستدام لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف أنه يجب تقديم مزيد من الدعم الإنساني وزيادة تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة حتى يمكن تجنب حدوث مجاعة، متابعًا: «يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وتنفيذ حلول سياسية لحل الأزمة».

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