سفير الاتحاد الأوروبي يفتتح سلسلة محلات لتمكين المرأة في الشرقية

افتتح سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، كرستيان برجر، مشروع تمكين المرأة بائعات الأسماك بالتجزئة «فاقوس» مركز أسماك العمدة لتجارة الأسماك بالتجزئة بقيادة نسائية في محافظة الشرقية، ضمن جولة للسفير في المحافظة، معبرًا عن سعادته للمشاركة في مشروع؛ لتمكين المرأة خاصة في المحافظات التي تحتاج لتسليط الضوء عليها تحقيقا للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولي للأسماك، إنّ المركز هو جهة غير حكومية غير ربحية مشهرة نسقت مع الاتحاد الأوروبي والغرف التجارية في الشرقية لتنفيذ المشروع الذي عمل على توفير فرص عمل للسيدات ضمن رؤية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توفير فرص عمل للسيدات

وحرصت السيدات المشاركة في المشروع على إبراز أهمية المشروع وحرصهم على إنشاء سلسلة محلات في المستقبل من أجل تأكيد أهمية تمكين المرأة، مع الإشارة إلى الحصول على دورات في إدارة الأعمال والتدريب العملي في المركز الدولي للأسماك.

المشروع الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 379 ألف يورو وهو عبارة عن 5 محلات لبيع السمك في 5 أماكن مختلفة في المحافظة، ويوفر فرص عمل لـ450 سيدة.