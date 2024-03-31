سفير الاتحاد الأوروبي يزور صوامع القمح في الشرقية (صور)

زار سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كرستيان برجر، صوامع تخزين القمح في محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد.

وعبر برجر، عن سعادته بزيارة الصومعة للاطلاع على الأدوات التكنولوجيا الحديثة للصومعة التاسعة في محافظة الشرقية، مشيدا بالتطور التكنولوجي في مجال الزراعة بمصر الفترة الأخيرة.

ويوجد في صومعة منيا القمح نوعان من الصوامع التجميع باستيعاب يصل إلى 120 ألف طن وصوامع تخزين تستوعب 5000 طن لمساعدة المزارعين لنقل إلى أماكن أخرى.

عملية تخزين القمح في الصومعة

كما يوجد 4 خلايا تخزين كل خلية تستوعب 1250 طنا، أول مراحل القمح هي وزن القمح لمعرفة كمية القمح الموجودة بالسيارة قم نقلة الاستقبال التي يتم إدخال القمح من خلالها لموقع التخزين عبر روافع رأسية وكتاين أفقية وبعدها يتم حفظ القمح ومراقبة عينات القمح والتحسين إذا تم اكتشاف أي إصابة في القمح، وقد يتم اللجوء إلى أقراص التبخير إذا كان هناك حشرات بالقمح.

أنظمة متطورة بالصومعة

وتضم الصومعة أنظمة مساعدة في المكان مثل حساسات وأنظمة حماية وإطفاء حرائق وكافة الحرائق تناسب كل جزء من المكان بجانب نظام مانع للصواعق ومنظومة لاسلكي حيث توجد أنفاق تحت الأرض بانخفاض 15 متر تحت الأرض بجانب نظام كاميرات المراقبة.

أول صومعة في الشرقية

بدوره أوضح، مصطفى الحفناوي، مشرف صوامع الشرقية وقناة السويس، أن أول صومعة كانت في الحسينية كانت عام 2004، ويوجد حاليا 9 صوامع في المحافظة بسعات تخزين مختلفة تلبي احتياجات الشرقية وقد يتم تدعيم محافظات أخرى إذا تطلب الأمر.