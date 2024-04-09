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دراما المتحدة

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية «مزورة» وإيهامهم أنّ تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، و6 أكلاشيهات، ومجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية، وهاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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